Зеленский предлагает закрыть метро и ввести ЧП в двух областях. Но Рада продолжит работать

Президент Владимир Зеленский предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Об этом глава Украины заявил в своем обращении.

Так, президент предлагает:

С 17 марта запретить культурным заведениям принимать посетителей. Это же касается ТРЦ, ресторанов, кафе, фитнес-центров и других заведений питания, развлечений и услуг. В то же время, кафе и рестораны смогут и дальше готовить еду, которую украинцы смогут заказать себе на дом.

Мининфраструктуры должно 18 марта с 12 часов дня запретить железнодорожное, автобусное и авиасообщение внутри Украины (межгород и межобласть). Также закроют и все метрополитены по Украине. Но есть исключение: городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутках и такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.

Минфин должен провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами по финподдержке по преодолению последствий коронавируса.

НБУ, Минфин и банки введут кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, а также предложат концепцию налоговых изменений. Граждане, у которых пенсия меньше 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн.

В Черновицкой и Житомирской областях ввести ЧП с 17 марта.

Минздрав должен будет запретить плановые операции и мероприятия: делать только срочные и неотложные мероприятия. Также необходимо перепрофилировать учреждения для больных в тяжелом состоянии и разработать механизм доставки лекарств для пожилых людей через "Укрпочту".

Запретить массовые мероприятия численностью до 10 человек, в т.ч. обряды и церемонии. "Лидеров всех церквей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза жизни людей", – говорит Зеленский.

Ограничить экспорт продуктов питания.

В то же время, по словам президента, изменение плана работы Рады – недопустимо.

"В условиях мировой пандемии парламент должен принимать жизненно важные для экономики законы – вводить налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора", – говорит Зеленский.

"Быстрые реформы – это быстрая помощь экономике, без них – экономическая кома. И это не вопрос – это ответ", – добавил глава Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.