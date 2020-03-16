Зеленский предлагает закрыть метро и ввести ЧП в двух областях. Но Рада продолжит работать

Политика
Также президент предлагает Кабмину временно ограничить экспорт продуктов из Украины

Президент Владимир Зеленский предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.

Об этом глава Украины заявил в своем обращении. 

Так, президент предлагает:

  • С 17 марта запретить культурным заведениям принимать посетителей. Это же касается ТРЦ, ресторанов, кафе, фитнес-центров и других заведений питания, развлечений и услуг. В то же время, кафе и рестораны смогут и дальше готовить еду, которую украинцы смогут заказать себе на дом.
  • Мининфраструктуры должно 18 марта с 12 часов дня запретить железнодорожное, автобусное и авиасообщение внутри Украины (межгород и межобласть). Также закроют и все метрополитены по Украине. Но есть исключение: городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутках и такси и до 20 человек – в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.
  • Минфин должен провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами по финподдержке по преодолению последствий коронавируса.
  • НБУ, Минфин и банки введут кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса, а также предложат концепцию налоговых изменений. Граждане, у которых пенсия меньше 5 тыс. грн должны получить доплату в размере 1 тыс. грн.
  • В Черновицкой и Житомирской областях ввести ЧП с 17 марта. 
  • Минздрав должен будет запретить плановые операции и мероприятия: делать только срочные и неотложные мероприятия. Также необходимо перепрофилировать учреждения для больных в тяжелом состоянии и разработать механизм доставки лекарств для пожилых людей через "Укрпочту".
  • Запретить массовые мероприятия численностью до 10 человек, в т.ч. обряды и церемонии. "Лидеров всех церквей прошу с пониманием отнестись к этой ситуации, когда есть угроза жизни людей", – говорит Зеленский.
  • Ограничить экспорт продуктов питания.

В то же время, по словам президента, изменение плана работы Рады – недопустимо.

"В условиях мировой пандемии парламент должен принимать жизненно важные для экономики законы – вводить налоговую, земельную, трудовую реформы, назначать министров экономики и энергетики, генпрокурора", – говорит Зеленский.

"Быстрые реформы – это быстрая помощь экономике, без них – экономическая кома. И это не вопрос – это ответ", – добавил глава Украины. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. 