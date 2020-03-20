Коронавирус и диктатура. Зачем президент и правительство хотят вводить чрезвычайное положение

В связи с пандемией коронавируса президент, Кабмин и парламентарии инициировали значительные ограничения прав и свобод граждан. В планах – возможное ужесточение мер. Не исключено введение чрезвычайного положения в ближайшие дни.

"Транзит власти"

На одном из последних заседаний Кабмина премьер и министры думали: как им жить в условиях эпидемии. Глава правительства Денис Шмыгаль обеспокоен: как можно будет ввести режим чрезвычайного положения (ЧП), если Верховная Рада ушла на карантин. А министр МВД Арсен Аваков волнуется: что делать, если коронавирус подхватит кто-то из членов правительства. Вместе они решают: необходимо придумать "механизм делегирования полномочий" не только президенту, но и правительству – мол, чиновники должны быть взаимозаменяемыми.

В результате Шмыгаль поручает Минюсту разработать и внести в Верховную Раду (ВР) проект закона "о транзите власти" на случай недееспособности президента, парламента или правительства в условиях эпидемии коронавируса.

Присутствовавший на заседании Кабмина нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев замечает: идея не может ограничиваться обычным законом.

– Вопрос чрезвычайного положения прописан в Конституции Украины. И ее нормы обойти никак нельзя. Верховную Раду исключить из этого процесса просто нереально, – заявляет он.

Аваков возражает:

– Речь не о том. Речь о том, чтобы дать возможность и процедуры, чтобы Рада, правительство и президент могли работать в сложных условиях, которое могут нас ожидать. А как это сделать – пусть подумает законодатель.

Юристы называют заявления правительства "абсурдными" – для подобных изменений, действительно, закона не достаточно, придется вносить изменения как минимум, в 83-ю и 85-ю статьи Конституции. А это процедура не только продолжительная, но и нереальная. Эксперты не понимают, какая проблема в случае болезни какого-то министра – передать полномочия заместителю, а депутатам собраться один раз и согласится с введением ЧП, если будет такая надобность.

Пока же идея о "транзите власти" – повод говорить не только о некомпетентности правительства, но и о намерениях узурпировать власть.

Объективная необходимость

В начале этой недели президент и Кабмин инициировали ряд ограничений, связанных с карантином: предложили закрыть метро, ограничить движение общественно транспорта, передвижение между городами, прекратить работу торговых центров. А еще – запретить собираться в компании более десяти человек и ввести штрафы за нарушения установленных правил. Некоторые из этих пунктов поддержали депутаты, другие – власти трех областях – Черновицкой, Житомирской и Киевской, где ввели режим чрезвычайной ситуации.

– Таким образом, Кабинет министров, парламент и местные власти своими решениями уже значительно ограничили права и свободы граждан, – говорит Фокусу эксперт Центра политико-правовых реформ Евгений Крапивин.

Он обращает внимание, что подобные решения надо приниматься согласно Конституции, а она нам говорит: в случаи эпидемий может вводиться чрезвычайное положение.

– Например, сейчас решение о прекращении транспортного сообщения между городами звучит странно, тогда как при ЧП должно быть. Возможно, власти считают, что правительственные меры в данном случае более эффективны, ведь они бессрочны в отличие от ЧП, – поясняет он.

ЧП в законе

Угроза терактов, межнациональные или межконфессиональные конфликты, внешняя агрессия, стихийные бедствия, эпидемии – все это поводы для введения особого режима – чрезвычайного положения.

Максимальный срок его действия – 30 суток по всей стране и 60 в отдельных регионах. Если необходимо – можно продлить: только один раз и не более чем на 30 дней.

Решение о введении ЧП принимает президент после заседания СНБО. Далее – в течение двух суток собирается парламент на внеочередное заседание и утверждает указ. Для этого достаточно 226 голосов.

В предложениях президента четко зафиксированы: причина введения, территория, на которой вводятся (всея страна, отдельные области или даже населенные пункты) и ряд чрезвычайных мер – исчерпывающий перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, которые временно ограничиваются в связи с введением ЧП.

При этом в Конституции прямо указано, какие права можно ограничивать, а какие – нет.

Например, запрещено дискриминировать, пытать, арестовывать без суда. Кроме того, государство не может запретить гражданам обращаться в суд или в государственные органы: все – от местных советов, прокуратуры и полиции до Кабмина и парламента должны функционировать в усиленном режиме.

Перечень прав, которые подлежат ограничению, куда шире. Например, ограничиваться свободное перемещение граждан по территории страны. А еще права на мирные собрания, образование, распространение информации. Другими словами митинги будут запрещены, университеты и школы – закрыты, а некоторые СМИ – замолчат, чтобы не распространять ложную информацию, а значит – панику. За порядком должны следить СБУ, Нацгвардия и военная служба правопорядка ВСУ.

– Вскоре будет установлен порядок распределения продуктов питания и проведена мобилизация ресурсов предприятий, ограничена свобода передвижений, – говорит советник министра внутренних дел Иван Варченко. – Походы в гости, вечеринки с друзьями, проведения семейных мероприятий, будут запрещены. Неработающие пенсионеры должны сидеть дома. Дети не будут гулять по улицам и паркам. Взрослые, включая спортсменов, не смогут бегать по улицам. Без нового платья, брюк, трусов или носков, нового авто или похода в кафе пару месяцев люди переживут. Те, кто этого не понимать, понесут суровое наказание. Будет установлен комендантский час. Покупатели не будут заходить в аптеки – провизоры станут выносить медикаменты гражданам, которые будут стоять в очереди на улице на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. У каждого в кармане будет антисептик, на лице – маска, на руках – перчатки. Прекратятся шутки, смех и политическая истерика по поводу коронавируса.

Политическая целесообразность

Народный депутат от "Голоса" Кира Рудик считает, что парламент и Кабмин уже ввели достаточно ограничений для предотвращения развития вируса.

– В европейских странах ЧП вводят, чтобы получить доступ к каким-то резервным фондам или пользоваться законами, которыми нельзя было пользоваться без этого, – говорит она. – В украинском случае ЧП не дает никаких дополнительных бонусов кроме полицейского контроля, возможностей для силовиков. Поэтому власти не смогут объяснить гражданам, зачем конкретно будет вводиться ЧП. Можно допустить, что исключительно с политической целью.

Например, чтобы не допустить массовых протестов в связи с подписанием новых "минских протоколов" 25 марта. Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак предварительно согласился на создание некого "координационного совета" при политической подгруппе на переговорах в Минске, в рамках которого официальные представители от Украины могут сесть за стол переговоров с "уполномоченными" от ОРДЛО.

Политолог Андрей Золотарев считает, что Украину ждут не политические протесты, а "социальные бунты".

– В Украине складываются условия для идеального экономического шторма, – уверен он. – А тут еще и эпидемия коронавируса. Возникает паника – граждане превращаются в стадо оленей, которым легко управлять и манипулировать. Запустив режим карантина, который еще больше усугубляет экономическую ситуацию, возникает перспектива социальных бунтов. Мы уже слышим, что могут быть повышение цен на электроэнергию. Для олигархов же никто не отменял формулу "град во время пожара". И все это может взорвать ситуацию в стране. Естественно, возникает соблазн использовать элементы чрезвычайного положения, которое ограничивает деятельность партий да и вообще общественно-политическую жизнь. Но в условиях институциональной слабости государства, последствия могут быть плачевны. То, что хорошо для Китая, где есть достаточно мощный управленческий, чиновнический аппарат, полицейский надзор и технические средства контроля, высокая самодисциплина граждан, не подходит для нас. С нашими традициями сечевой козацкой анархии любое закручивание гаек может закончиться срывом резьбы.

Возможно, в Офисе президента понимают, что протесты по разным причинам назревают, и их придется останавливать, а кроме как с помощью чрезвычайного положения под прикрытием эпидемии коронавируса это сделать никак невозможно.

– После подписание президентом коронавирусного пакета законом за нарушение правила собираться в группы более десяти людей, всех участников может ждать административное наказание – штраф, – поясняет Дмитрий Крапивин.­ ­– Если, например, на митинг выйдут 50 человек, то к каждому из них будет подходить полицейский и выписывать штраф. Разгонять или задерживать людей правоохранители не имеют права – статья не предусматривает административное задержание. Есть еще, конечно, и статья в уголовном кодексе – для системных нарушителей. Их могут отправлять под домашний арест. Если же будет введено ЧП, тогда актуализируется прямой запрет митингов – правоохранители смогут разгонять протесты.