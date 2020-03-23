Емец снова призвал проголосовать за чрезвычайное положение. Большинство фракций пока против

Политика
По мнению главы МОЗ, режим ЧП необходим для спасения украинцев

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а для спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

При этом в МОЗ заявили, что перед заседанием все депутаты должны пройти экспресс-тест на коронавирус.

Сегодня состоялось заседание согласительного совета фракций Рады в режиме видеоконференции. Как сообщил по его итогам нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, большинство фракций выступили против введения чрезвычайного положения.

"Обсуждалось несколько вопросов: первый - повестка дня внеочередного пленарного заседания, сейчас она еще формируется; второе - отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство из них выступило категорически против такого решения. И третье - формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат их приняти", - рассказал он Инетрфакс-Украина.

При этом Железняк отметил, что окончательного решения по этим вопросам еще не принято.  

Отметим, что незадолго до публикации МОЗ нардепы Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в своих Telegram-каналах сообщили, что Емец собрался в отставку.

Гончаренко со ссылкой на источник из Минздрава и "Слуги Народа" пишет, что Емец не смог наладить работу министерства и в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействию коронавирусу. 

Накануне Емец заявил, что чрезвычайное положение "нужно было ввести с самого начала".

Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - подчеркнул министр.

Как ранее сообщал Фокус: