Емец снова призвал проголосовать за чрезвычайное положение. Большинство фракций пока против

Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Министр здравоохранения Илья Емец призвал народных депутатов проявить силу воли, не бояться, а для спасения украинцев собраться и проголосовать за введение чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

При этом в МОЗ заявили, что перед заседанием все депутаты должны пройти экспресс-тест на коронавирус.

Сегодня состоялось заседание согласительного совета фракций Рады в режиме видеоконференции. Как сообщил по его итогам нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, большинство фракций выступили против введения чрезвычайного положения.

"Обсуждалось несколько вопросов: первый - повестка дня внеочередного пленарного заседания, сейчас она еще формируется; второе - отношение фракций к введению чрезвычайного положения. Большинство из них выступило категорически против такого решения. И третье - формирование законопроектов, которые должны быть приняты на внеочередном заседании и формат их приняти", - рассказал он Инетрфакс-Украина.

При этом Железняк отметил, что окончательного решения по этим вопросам еще не принято.

Отметим, что незадолго до публикации МОЗ нардепы Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в своих Telegram-каналах сообщили, что Емец собрался в отставку.

Гончаренко со ссылкой на источник из Минздрава и "Слуги Народа" пишет, что Емец не смог наладить работу министерства и в условиях эпидемии не может подготовить реальный план противодействию коронавирусу.

Накануне Емец заявил, что чрезвычайное положение "нужно было ввести с самого начала".

Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - подчеркнул министр.

Как ранее сообщал Фокус:

Также коронавирус подозревают у нардепов Сергея Вельможного ("Довира"), Руслана Горбенко ("Слуга народа") и Алекснадра Лукашева (ОПЗЖ).