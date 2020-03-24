Аваков: чрезвычайное положение – крайняя мера, сейчас оно не нужно

В настоящее время для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине не требуется введение чрезвычайного положения.

Такое мнение выразил глава МВД Арсен Аваков, пишет "Украинская правда".

По словам министра, сейчас для остановки распространения коронавируса необходим всеобщий карантин.

"Для обеспечения карантина нам вполне достаточно объявления режима чрезвычайной ситуации, который сейчас действует в Киеве и других городах. Чрезвычайное положение сейчас не нужно. Оно предусматривает ограничение конституционных прав. Для борьбы с вирусом нам это ни к чему. Его введение может быть только крайней мерой", – сказал он.

Стоит отметить, что совсем недавно Арсен Аваков выступал за необходимость более жестких мер в Украине в связи с распространением коронавируса. В частности, 21 марта он сказал, что людям нельзя выходить из дома, кроме крайней необходимости. "Это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней!", – добавил Аваков.

Кроме того, недавно советник министра внутренних дел Иван Варченко прогнозировал введение чрезвычайного положения по всей территории Украины в ближайшее время.

Однако 23 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пока нет необходимости вводить чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.