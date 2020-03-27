Россия не сможет добиться отмены санкций на фоне пандемии, – МИД Австрии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с федеральным министром по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Собеседники констатировали единство позиций двух сторон относительно необходимости сохранения санкций международного сообщества против России, как ответ на агрессивные действия и нарушения Москвой норм международного права.

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Шалленберг, в частности, отметил, что Россия не сможет добиться отмены санкций на фоне пандемии коронавируса.

"Попытки России отменить санкции ввиду коронавируса являются бесперспективными", – сказал Шалленберг.

"Важно, когда страны-партнеры имеют общее видение не только прошлого, но и настоящего", – отметил Кулеба.

Кулеба и Шалленберг также договорились, что австрийские власти продлят срок пребывания в стране для тех украинцев, которые оказались в трудных обстоятельствах и не могут выехать на родину.

Глава МИД Австрии, в свою очередь, поблагодарил Украину за помощь в возвращении австрийских граждан рейсами украинских авиакомпаний.

Как ранее сообщал Фокус:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.