Представитель США: санкции сохранятся, пока Россия не откажется от Крыма

По мнению США, ситуация с Крымом аналогичная той, что была с "присоединением" стран Балтии к СССР

США будут сохранять антироссийские санкции, введенные за аннексию Крыма, до тех пор, пока Москва не откажется от него. Об этом сказал на пресс-конференции в Вашингтоне постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщил "Интерфакс".

В феврале этого года президент США продлил введенные в 2014 году санкции до 6 марта 2021 года.

"Мы также собираемся сохранить наши санкции из-за Восточной Украины, и я думаю, что это важные меры, которые являются дипломатическими действиями, которые мы предпринимаем с целью отстаивания того, что правильно", – сказал Гилмор.

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По его словам, ситуация с Крымом схожа с непризнанием вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Гилмор заявил, что прибалтийские государства были "покорены силой". "Мы никогда не соглашались с тем, что это советские социалистические республики и законные части СССР. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Это еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта", – заверил постпред.

Гилмор напомнил о Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкские соглашения или Хельсинкская декларация) 1975 года, который закрепил политические и территориальные итоги Второй мировой войны и утвердил десять принципов взаимоотношений между государствами, в том числе нерушимость границ.

Как ранее сообщал Фокус:

США ввели санкции против трех российских предприятий за их деятельность, которая нарушает "национальное законодательство США о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии".

Соединенные Штаты вывели из-под санкций две российские компании, связанные с нефтегазовым сектором. Вашингтон ввел санкции против этих компаний в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна в июне 2017 года.