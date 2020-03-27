С начала карантина количество безработных в Украине возросло до 2-2,2 млн человек, – ТПП

Количество безработных в Украине во время карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек.

Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает "Укринформ".

По его словам, в настоящее время общее число безработных украинцев составляет от двух до 2,2 миллионов.

Чижиков сказал, что примерно 3,5 миллиона человек в Украине работают неофициально. Из них около 1 миллиона – в тех отраслях, предприятия которых закрылись или прекратили работу на карантин. Еще около 2,9 млн человек работают в этих отраслях официально.

"Таким образом, всего в связи с карантином вынужденно не работают около 4 миллионов украинцев. По нашим оценкам, около 500-700 тыс. неофициально занятых с закрытием бизнеса на карантин сегодня фактически не имеют работы. Если добавить почти 1,5 млн безработных, то получаем количество незанятых на уровне 2,0-2,2 млн человек", – сообщил Чижиков.

Он отметил, что когда власти заявили о введении карантина в начале марта, то большинство предприятий психологически подготовились не работать только до 4 апреля.

"В связи с продолжением чрезвычайной ситуации до 24 апреля многие из предпринимателей ставит вопрос: как сейчас зарабатывать деньги в условиях карантина. В большинстве из них запас прочности к середине – концу апреля", – добавил Чижиков.

Как ранее сообщал Фокус:

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