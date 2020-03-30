Нет кворума: профильный комитет Рады не смог рассмотреть "антиколомойский законопроект"

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не смог приступить к рассмотрению "антикомойского законопроекта" о невозврате банков прежним владельцам из-за отсутствия кворума. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета Ярослав Железняк ("Голос") в Facebook.

На 9:00 кворум на банковском комитете не собрался. Перенесли на 13:00", - написал он.

Нардеп Егор Чернев ("Слуга народа") в Facebook опубликовал список из 15 отсутствующих депутатов. Больше всего среди них - депутатов от "СН" (не пришли на заседание шесть представителей фракции).

"Надеюсь, коллеги все же доедут и поддержат законопроект, который даст шанс Украине удержаться от дефолта. Призываю вас, друзья, помочь найти без вести пропавших наших коллег и убедить их приехать на работу в Комитет", - написал он.

27 марта Чернев уже писал, что "часть депутатов из разных фракций живут в государстве под названием "Приват" и выступают против принятия законопроекта. Вместо этого они поддерживают объявления дефолта в Украине.

Напомним, 24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Этот законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас он имеет наибольшее значение для государственного Приватбанка в его противостоянии с бывшим владельцем Игорем Коломойским.

Суть предложенных изменений состоит в том, что если банк признан неплатежеспособным, то это решение не может быть пересмотрено ни при каких обстоятельствах. Единственное, что подлежит обсуждению – компенсации, которые могут получить бывшие владельцы банка, если решение о его ликвидации было ошибочным.

Принятие этого законопроекта вместе с земельной реформой - главные требования МФВ для предоставления Украине кредита на 8 млрд долларов.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал депутатов поддержать законопроекты. В противном случае, по его словам, Украине грозит спад экономики и даже дефолт.

В повестку дня сегодняшнего внеочередного заседания Рады эти законопроекты не включили, но в руководстве "Слуги народа" допускали, что для их рассмотрения могут созвать еще одно заседание.