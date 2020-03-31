Украинцы на карантине не могут полгода "сидеть дома и смотреть телевизор", – Шмыгаль

Кабмин анализирует возможные варианты ослабления карантина для запуска экономики, но это зависит от скорости распространения коронавируса на территории страны.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, власти понимают, что у людей нет возможности долго "просто сидеть дома", и потому карантин из-за коронавируса, вероятно, будет существенно ослаблен менее чем через два-три месяца после его введения.

"Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги, экономику нужно запускать. Украина также не та богатая страна, которая может позволить себе полгода не работать, а просто сидеть дома и смотреть телевизор", – сказал Шмыгаль.

Премьер также заверил, что власть материально поддержит украинцев, которые остались без дохода:

"Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить, но мы поддержим этих людей как раз из этого фонда борьбы с коронавирусом; это предусматривается", – сказал он.

По словам главы Кабмина, после пасхальных праздников правительство будет решать, какой сценарий вводить дальше: либо "китайский" (кратковременные, но очень жесткие ограничения), либо "более мягкий, но с очень жестким выполнением санитарно-гигиенических требований" (масочный режим, определенное социальное дистанцирование, и т. д.).

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

Количество безработных в Украине во время карантина увеличилось на 500-700 тысяч человек. Об этом сообщил президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков.

Уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.