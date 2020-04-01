Марш на Крым перенесли из-за коронавируса, – Чубаров

Акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" перенесена на более позднее время из-за пандемии коронавируса. Ее дата будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине.

Об этом написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook.

Мероприятие хотели провести 3 мая. В этот день планировался массовый переход через административную границу Херсонской области с аннексированным Крымом.

"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" – организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года", – написал Чубаров.

Он отметил, что в настоящее время штаб акции продолжает свою работу по подготовке в режиме удаленного общения и в формате локальных встреч.

Как ранее сообщал Фокус: