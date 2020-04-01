"Пленки Ермака": СБУ пришла домой к депутату Леросу

Домой к народному депутату Гео Леросу ("Слуга народа") пришли сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Приехало СБУ по адресу моего проживания. Ермак, когда мне ждать ДБР, и прокуратуру? И скажи пусть бахилы берут. Говорят приехали домой повестки вручать", - написал он.

Депутат добавил, что "поехал за молоком" и доме его сейчас нет.

Адвокат нардепа Маси Найем уточнил, что Лероса принесли три повестки на допросы на разные даты, начиная с 3 апреля 2020 года.

"Поскольку сейчас по тому адресу прибыть ни я, ни Гео не сможем, то договорились, что вечером мы придем сами в СБУ, чтобы получить повестки. Должен заметить: такой сумасшедшей скорости работы СБУ я не видел. Напоминает голосования ВРУ за кума Порошенко, Луценко: когда очень надо, то могут же", - отметил он.

По какому именно делу Лероса вызывают на допрос, адвокат не уточнил.

Напомним, 31 апреля стало известно, что СБУ и ГБР ведет расследование в отношение Лероса. СБУ изучает возможность лоббирования собственных интересов депутатом при проведение тендера на создание мурала на странции метро "Осокорки". ГБР же открыло дело по "пленкам Ермака".

Как ранее сообщал Фокус:

29 марта Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями". В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".

Сам Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. При этом он отметил, что ни в каких коррупционных действиях не принимал участия.