10 "слуг народа" поддержали Лероса: расследовать нужно "пленки Ермака", а не их публикацию

Часть депутатов от "Слуги народа" публично выступила в поддержку своего коллеги Гео Лероса и призвала правоохранительные органы проверить опубликованную им информацию о возможной торговле госдолжностями Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента. Об этом сообщил член фракции Никита Потураев.

"Мы, народные депутаты фракции "Слуг народа", крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг информации, обнародованной нашим коллегой Гео Леросом. Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопросы у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь они должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными", — написал он.

Потураев отметил, что такие действия правоохранителей угрожают "гражданскому обществу и его базовым правам и свободам". При этом он провел параллель между Гео Леросом и публикацией "пленок Мельниченко", а также журналистском расследовании о коррупции в Укроборонпроме.

"Мы обращаемся в правоохранительные органы, а именно Генпрокуратуру, ГБР, НАБУ и МВД, о необходимости в первую очередь расследовать непосредственно суть объявленных на пленках записей. А еще призываем их исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследования народного депутата", - отметил Потураев.

Как минимум уже 10 "слуг народа" поставили свои подписи под заявлением в ГПУ, САП, МВД, ГБР и СБУ с просьбой открыть уголовное дело для проверки информации о возможной торговле должностями.

Напомним, сегодня сотрудники СБУ пришли домой к Леросу. Они принесли ему три повестки на допросы. Депутат дома в этот момент не был и пообещал зайти за ними в СБУ вечером.

Как ранее сообщал Фокус:

29 марта Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями". В ответ Андрей Ермак заявил, что подаст заявления в СБУ и ГБР и потребует проведения "всестороннего расследования обстоятельств записи этих видео".

Сам Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. При этом он отметил, что ни в каких коррупционных действиях не принимал участия.

Глава ОП Андрей Ермак считает, что Лерос действовал из мотивов личной месте и его используют враги президента Зеленского.