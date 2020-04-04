В Кабмине пояснили, нужно ли постоянно носить маску на улице

Кабинет министров Украины призывает граждан носить медицинские маски или респираторы на улице.

Об этом говорится в разъяснении правительства по новым ограничительным мерам, большинство из которых вступит в силу 6 апреля.

Так, в соответствующем постановлении правительства от 2 апреля написано: запрещено с 6 апреля пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

"Общественное место – часть любого сооружения, которое доступно или открыто для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т. д.)", – пишет Кабмин.

Также там уточнили, что надо следить и за решениями местных органов власти, так как они могут расширять список общественных мест.

"Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место", – отметили в Кабмине.

В Кабмине также рекомендуют детям не покидать дом без сопровождения взрослых.

Там пояснили, что в постановлении №211 указано, что детям не разрешено находиться без сопровождения только в общественных местах. Но даже подъезд и территория вокруг дома могут подпадать под определение общественного места.

Кроме того, в правительстве объяснили, зачем носить с собой документы, удостоверяющие личность.

"Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он быть на самоизоляции или в обсервации. А также это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина", – заявили в Кабмине.

Также отмечается, что за нарушение правил карантина, в частности за поход в парк или отсутствие маски, могут оштрафовать на сумму от 17 до 34 тысяч гривен.

"А если вы нарушаете санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может быть и уголовная ответственность", – добавили в Кабмине.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будут осуществлять МВД и Нацгвардия.

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