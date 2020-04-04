Дефицита продуктов нет, цены на топливо на АЗС понизим, – Зеленский

В Украине в период карантина нет дефицита продуктов питания.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу на традиционном селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", – отметил глава государства

Кроме того, по словам Зеленского, в ближайшие дни цены на топливо на украинских заправочных станциях будут снижаться после переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС.

Также на совещании обсуждали вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов.

Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.

Как ранее сообщал Фокус: