Дефицита продуктов нет, цены на топливо на АЗС понизим, – Зеленский
2020-04-04 17:55:00
По мнению президента, пока нет необходимости в дополнительных ограничениях экспорта
В Украине в период карантина нет дефицита продуктов питания.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу на традиционном селекторном совещании, сообщает пресс-служба главы государства.
"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет", – отметил глава государства
Кроме того, по словам Зеленского, в ближайшие дни цены на топливо на украинских заправочных станциях будут снижаться после переговоров правительства с владельцами и руководителями АЗС.
Также на совещании обсуждали вопрос наработки пошагового алгоритма переориентации и запуска украинского производства многоразовых защитных костюмов.
Для этого обсудили производственные мощности, возможности закупки сырья, сертификации украинских компаний и сотрудничества с иностранными производителями в Украине.
Как ранее сообщал Фокус:
- В АМКУ заявили, что крупнейшие украинские сети АЗС дали согласие на инициативу Антимонопольного комитета снизить цены на топливо.
- Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался в последние две недели, прекратился, объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы. Об этом заявил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.
- Сеть супермаркетов "АТБ" с 1 апреля снизила торговую наценку на продукты первой необходимости на 2–8% и отменила ограничения на продажу продуктов в одни руки.
- 38% взрослых украинцев отметили уменьшение дохода семьи из-за эпидемии, 16% – полную потерю дохода, 14% – потерю работы, 10% – финансовые убытки (например, из-за сдачи билетов). Всего 60% назвали по меньшей мере один вид финансовых потерь.