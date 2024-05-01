Дроны ГУР атаковали Рязанский НПЗ, — источники Фокуса (видео)

В результате поражения украинскими беспилотниками нефтеперерабатывающего завода в Рязани на предприятии произошел пожар. Ранее атаку дронов подтвердил губернатор области.

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Ночная атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод на территории Российской Федерации является спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом Фокусу сообщили источники в украинских спецслужбах.

Первые четыре взрыва, по свидетельству очевидцев, прогремели примерно в 2 часа ночи. После этого на территории предприятия возник масштабный пожар. Местное МЧС предупредило об угрозе беспилотников. Атаку дронов подтвердил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Фото: скриншот

Кроме того, пользователи в социальных сетей сообщали о дронах в небе над Воронежской областью, а также жаловались на "4 хлопка". Там также якобы работала ПВО. Российские СМИ сообщили, что в результате сбития одного из беспилотников поврежден дом.

Фото: соцсети Фото: соцсети

Атака на Рязанский НПЗ 1 мая: что известно

Ночью 1 мая в ряде российских регионов прогремели взрывы. В частности, губернатор Рязанской области Павел Малков заявил об атаке беспилотников. Он заверил, что пострадавших нет. О поражении каких-либо объектов российский чиновник ничего не сообщал. В то же время местные жители в соцсетях писали о возгорании на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе.

Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Рязани и входит в нефтегазовую компанию "Роснефть". Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ — 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт.

Напомним, 30 апреля Politico написало, что из-за атак дронов на российские НПЗ у Москвы возникли проблемы с топливом. За последнюю неделю дизель в РФ подорожал на 10%. Цены на бензин выросли более чем на 20% с начала года.