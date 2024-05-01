Удары по РФ: атакован Рязанский НПЗ, взрывы прогремели еще в двух областях (фото, видео)

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, обошлось без пострадавших. При этом в соцсетях публикуют видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе после атаки.

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В ряде областей России прогремели взрывы, в частности, был атакован нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области. Фокус собрал все, что известно на текущий момент.

Рязанская область

Как сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков, регион подвергся атаке БПЛА.

"Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата. По предварительной информации пострадавших нет, проводится проверка", — сообщил российский чиновник.

При этом в соцсетях сообщают об атаке и последующем возгорании на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Информация о последствиях атаки отсутствует.

Воронежская область

В соцсетях также сообщали о взрывах в Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев заявил о якобы перехвате БПЛА в области. При этом есть повреждения на земле.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ еще один БПЛА был сбит в пригороде Воронежа. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков выбиты стекла в строящемся доме", — заявил Гусев.

Курская область

Также в ночь на 1 мая взрывы прозвучали в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт отчитался о якобы уничтожении БПЛА самолетного типа.

"Ночью силами ПВО сбит украинский БПЛА самолетного типа в Медвенском районе", — утверждает чиновник.

На момент публикации Минобороны РФ не комментировало ночные удары по российским регионам.

Напомним, что в России после налета десятка БпЛА перестал работать нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Дроны нанесли предприятию повреждения, из-за чего его работу приостановили.