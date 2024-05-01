Удари по РФ: атаковано Рязанський НПЗ, вибухи прогриміли ще у двох областях (фото, відео)

За словами губернатора Рязанської області Павла Малкова, обійшлося без постраждалих. При цьому в соцмережах публікують відео пожежі на нафтопереробному заводі після атаки.

Related video

У низці областей Росії прогриміли вибухи, зокрема, був атакований нафтопереробний завод у Рязанській області. Фокус зібрав усе, що відомо на поточний момент.

Рязанська область

Як повідомив губернатор Рязанської області Павло Малков, регіон зазнав атаки БПЛА.

"Рязанська область зазнала атаки безпілотного літального апарату. За попередньою інформацією постраждалих немає, проводиться перевірка", — повідомив російський чиновник.

Водночас у соцмережах повідомляють про атаку і подальше загоряння на Рязанському нафтопереробному заводі (НПЗ). Інформація про наслідки атаки відсутня.

Воронезька область

У соцмережах також повідомляли про вибухи у Воронезькій області. Губернатор регіону Олександр Гусєв заявив про нібито перехоплення БПЛА в області. При цьому є пошкодження на землі.

"Черговими силами ППО і засобами РЕБ ще один БПЛА був збитий у передмісті Воронежа. За попередніми даними, постраждалих немає. Унаслідок падіння уламків вибито шибки в споруджуваному будинку", — заявив Гусєв.

Курська область

Також у ніч на 1 травня вибухи пролунали в Курській області. Губернатор регіону Роман Старовойт відзвітував про нібито знищення БПЛА літакового типу.

"Вночі силами ППО збито український БПЛА літакового типу в Медвенському районі", — стверджує чиновник.

На момент публікації Міноборони РФ не коментувало нічні удари по російських регіонах.

Нагадаємо, що в Росії після нальоту десятка БпЛА перестав працювати нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. Дрони завдали підприємству пошкодження, через що його роботу призупинили.