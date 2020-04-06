Зеленский обсудил с Помпео кредитные гарантии Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Госдепа США Майком Помпео, в ходе которого стороны обсудили вопросы противодействия коронавирусу и возможности получения Украиной кредитных гарантий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Украины выразил поддержку США в борьбе с пандемией и соболезнования американцам, потерявшим близких.

"США сейчас в эпицентре борьбы с пандемией. Разделяю боль тысяч американцев, которые потеряли близких, искренне желаю скорейшего выздоровления тем, кто сейчас борется с болезнью. Уверен, что США успешно пройдут через эти испытания. Желаю вам крепкого здоровья", – сказал Зеленский.

Он также поблагодарил американскую сторону за выделение целевой помощи Украине для борьбы с коронавирусом.

"Благодарен США за выделение целевой помощи, 1,2 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом", – отметил глава государства.

Во время разговора были обсуждены возможности получения Украиной от США кредитных гарантий, в дополнение к ресурсам, которые Украина планирует получить от МВФ и других иностранных партнеров.

Зеленский также сообщил Помпео о ситуации на Донбассе и выполнении договоренностей после встречи в Нормандском формате в декабре прошлого года в Париже.

Напомним, ранее Владимир Зеленский признался, что было ему было "неприятно" слышать как Майк Помпео комментировал вопрос о том, заботятся ли американцы об Украине.

Помпео попал в скандал после интервью журналистке американского издания NPR Мэри Келли.

В ходе разговора госсекретарь якобы кричал на журналистку, используя нецензурную брань. Кроме того, он спросил: "Вы думаете американцам не безразлична Украина?".

Также Келли рассказала, что Помпео спросил ее, сможет ли она найти Украину на карте. После того, как она ответила утвердительно, госсекретарь сказал своим помощникам принести карту мира без подписей. Журналистка говорит, что правильно указала Украину.

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