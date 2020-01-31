Зеленский надеется, что в Госдепе появится должность спецпредставителя по Донбассу
2020-01-31 12:49:49
Зеленский хочет более активного участия Штатов к урегулированию конфликта на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что в Госдепе США будет назначен спецпредставитель по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма.
Об этом Зеленский заявил на брифинге с Госсекретарем Майклом Помпео.
"Сегодня я высказал надежду, что Соединенные Штаты Америки будут более активно привлечены к процессам урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента", – заявил президент Украины.
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина является "крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом".
Как ранее сообщал Фокус:
- Изначально планировалось, что Помпео прилетит в Украину 3 января, чтобы продемонстрировать поддержку со стороны Вашингтона, но потом он отложил свой визит.
- Накануне визита в Украину Помпео вспомнил о Будапештском меморандуме, и отметил, что Украина находится "на границе между демократией и тиранией в восточной части Европы".
- 31 января Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем США Майком Помпео в здании МИД Украины в Киеве.