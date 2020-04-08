НБУ предупредил о новом виде мошенничества во время карантина
В Национальном банке Украины предупредили граждан о мошенниках, которые активизировались во время карантина.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.
Отмечается, что злоумышленники массово рассылают СМС-ки от имени банков с предложением получить некую "государственную помощь".
"Содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одинакова – получение персональных сведений о гражданах и их платежных картах", – говорится в сообщении.
В связи с этим НБУ призывает не отвечать на такие сообщения, не звонить по номерам и не переходить по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях, не разглашать ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код CVC.
"В случае начисления любых пенсионных, социальных или иных государственных выплат (в том числе одноразового пособия в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс-сообщения, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В прошлом году сообщалось, что Национальный банк намерен установить дополнительные требования относительно случаев обжалования клиентом переводов средств, которые им не осуществлялись.
- В Днепропетровской области сотрудниками киберполиции был пойман 31-летний местный житель, который похитил более 1 млн гривен с банковских счетов.
- Офис генерального прокурора Украины просит сообщать о мошенниках, которые от имени руководства ОГН требуют от должностных лиц взятки, вероятно, с целью дискредитации ведомства.