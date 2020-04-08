КСУ о проекте закона о переносе суда в Харьков: Наше мнение не учли
В Конституционном суде изучают предложенный "Слугой народа" законопроект №3300 о переносе здания суда в Харьков.
Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.
В КС уже отметили, что в проекте закона не учитываются их предложения парламенту. Наборот, говорят судьи, законопроект предусматривает существенные ограничения некоторых конституционных прав.
По мнению суда, "необоснованные законодательные изменения" могут ухудшить ситуацию с правами человека в Украине.
"Поэтому настаиваем, что такие изменения должны приниматься взвешенно и аргументированно, после проведения дискуссий с привлечением экспертов, в т.ч. Венецианской комиссии", – говорят в КСУ.
"В то же время, Конституционный суд поддерживает проведение реформ, особенно в части введения института конституционной жалобы. Но вопрос об изменениях в закон о КС должен инициировать профильный комитет Рады", – добавили судьи.
И решение комитета комитета должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в т.ч. юридических лиц, говорится также в заявлении КСУ.
Как ранее сообщал Фокус:
- 6 апреля стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Татьяна Третьякова подала в Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков.
- Представитель президента Зеленского в КСУ Федор Вениславский уже назвал законопроект "абсолютно обоснованным предложением", ведь в Харькове – большая концентрация ученых-правоведов.