КСУ о проекте закона о переносе суда в Харьков: Наше мнение не учли

Судьи говорят, что законопроект нужно вынести на обсуждение, в т.ч. в Венецианскую комиссию

В Конституционном суде изучают предложенный "Слугой народа" законопроект №3300 о переносе здания суда в Харьков.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

В КС уже отметили, что в проекте закона не учитываются их предложения парламенту. Наборот, говорят судьи, законопроект предусматривает существенные ограничения некоторых конституционных прав.

По мнению суда, "необоснованные законодательные изменения" могут ухудшить ситуацию с правами человека в Украине.

"Поэтому настаиваем, что такие изменения должны приниматься взвешенно и аргументированно, после проведения дискуссий с привлечением экспертов, в т.ч. Венецианской комиссии", – говорят в КСУ.

"В то же время, Конституционный суд поддерживает проведение реформ, особенно в части введения института конституционной жалобы. Но вопрос об изменениях в закон о КС должен инициировать профильный комитет Рады", – добавили судьи.

И решение комитета комитета должно быть обусловлено защитой прав и свобод человека, в т.ч. юридических лиц, говорится также в заявлении КСУ.

Как ранее сообщал Фокус:

6 апреля стало известно, что нардеп от "Слуги народа" Татьяна Третьякова подала в Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков.

Представитель президента Зеленского в КСУ Федор Вениславский уже назвал законопроект "абсолютно обоснованным предложением", ведь в Харькове – большая концентрация ученых-правоведов.