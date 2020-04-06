В "Слуге народа" предложили перенести Конституционный суд в Харьков

Также Судей КСУ предлагают одновременно отправлять в отпуск

Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков.

Об этом говорится в законопроекте №3300.

Третьякова считает, что перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

Среди других предложений нардепа – отправлять всех судей в отпуск одновременно: "Ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности предоставляется всем судьям Конституционного суда одновременно".

Кроме того, предлагается запретить юридическим лицам обращаться в КСУ с конституционной жалобой.

Как ранее сообщал Фокус:

11 октября Окружной админсуд Киева признал незаконным решение Конституционного суда о лишении Станислава Шевчука должности судьи КСУ.

15 октября Станислав Шевчук принес в КСУ заявление о восстановлении его в должности судьи и председателя на основании решения ОАСК.

Но в КСУ отказались пускать Шевчука на рабочеее место – на решении ОАСК о его восстановлении в должности нет гербовой печати.