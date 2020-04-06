В "Слуге народа" предложили перенести Конституционный суд в Харьков

2020-04-06 18:11:00

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Также Судей КСУ предлагают одновременно отправлять в отпуск

Народный депутат от "Слуги народа" Татьяна Третьякова подала в Верховную Раду законопроект, которым предлагается перенести Конституционный суд Украины в Харьков.

Об этом говорится в законопроекте №3300.

Третьякова считает, что перенос КСУ из столицы в Харьков, который считается юридической столицей Украины, повысит уровень независимости самого суда.

Среди других предложений нардепа – отправлять всех судей в отпуск одновременно: "Ежегодный оплачиваемый отпуск полной продолжительности предоставляется всем судьям Конституционного суда одновременно".

Кроме того, предлагается запретить юридическим лицам обращаться в КСУ с конституционной жалобой.

Как ранее сообщал Фокус:

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