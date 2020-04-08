Украина получит от ЕС 190 млн евро на борьбу с пандемией

В связи с пандемией коронавируса Евросоюз выделяет 962 млн евро на помощь странам восточного партнерства, из которых 190 млн евро получит Украина.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европейской комиссии.

"В рамках глобального противостояния коронавирусу, Европейская комиссия окажет незамедлительную поддержку Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине", – говорится в заявлении.

Средства пойдут на реальные нужды: для безотлагательного реагирования на кризис в области здравоохранения, для укрепления системы здравоохранения и смягчения социально-экономического воздействия пандемии.

Непосредственно Украина получит более 190 млн евро в поддержку неотложных потребностей, таких как: помощь наиболее уязвимым людям, переход к онлайн-образованию, борьба с дезинформацией и других.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля глава МОЗ Максим Степанов заявил, что темпы заболеваемости коронавирусом в Украине скоро достигнут своего пика, поэтому говорить об окончании карантина еще рано.