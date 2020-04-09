ГБР провело в Киеве три эксперимента по расстрелам на Майдане
ГБР, совместо с прокурорами из ОГПУ, провело три следственных эксперимента по событиям 18-20 февраля 2014 года на Майдане.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
Все три эксперимента прошли вчера, 8 апреля, на улицах Институтской и на Майдане Независимости.
В следственных мероприятиях приняли участие потерпевшие и их представители.
"Следователи ГБР уточняли ведомости об обстоятельствах покушений на протестующих и причинения им телесных повреждений", – говорят в ведомстве.
Также в бюро отчитались о получении дополнительной информации о месторасположении правоохранителей, которые применяли против протестующих огнестрельное оружие и спецсредства.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Государственном бюро расследований сформировано специальное следственноге подразделение по расследованию дел Майдана.
- Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что необходимо отменить амнистию участникам Майдана, поскольку "настоящее национальное примирение без этого невозможно".
- Миссия ООН по правам человека согласилась с Венедиктовой и тоже заявила о необходимости отменить закон об амнистии участников Революции достоинства.