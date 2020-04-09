Сети супермаркетов снизили торговую наценку на некоторые продукты, – АМКУ

Некоторые сети супермаркетов снизили торговую наценку на продукты первой необходимости в рамках рекомендаций Антимонопольного комитета.

Об этом написал в Facebook глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

В частности, снизить торговую наценку на продукты первой необходимости согласились сети NOVUS, "Ашан", METRO, "Сильпо", BILLA, "АТБ-Маркет", VARUS, "ЭКО маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт". Некоторые из перечисленных сетей вообще согласились убрать торговую наценку на товары.

"Речь идет об отдельных позициях по таким товарам как мука, свекла, капуста, картофель, морковь, различные крупы (в частности гречка), лук, сахар, масло, макаронные изделия, молоко и яйца", – сообщил Хмельницкий.

Соответствующие рекомендации снизить торговую наценку АМКУ этим сетям супермаркетов 8 апреля в ответ на значительное подорожание продуктов после введения карантина.

"Что касается расследования дела по признакам антиконкурентных согласованных действий по одновременному повышению цен на продукты первой необходимости в Киеве и области, то оно продолжается, проводится анализ полученной информации и уже есть определенные наработки", – добавил глава киевского отделения АМКУ.

В частности, АМКУ опрашивает поставщиков продуктов (их около 40) о завышении цен. Результаты расследования планируют получить уже в мае.

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