Холодницкий выписал мэру Одессы Труханову сообщение о подозрении

Руководитель САП Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении в недостоверном декларировании. Об этом сообщает пресс-служба антикорпрокуратуры.

Как говорят в САП, Труханов в декларации за 2017 год не указал имущество и доходы, которые принадлежали его супруге. Среди них - квартиру в Одессе, паркоместа, автомобиль, корпоративные права и прочее.

Общая стоимость незадекларированного имущества составляет 16,3 млн грн.

Правовая квалификация - ст.366-1 УК. Санкция статьи предусматривает штраф на сумму от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов, общественные работы, либо же лишение свободы до двух лет с лишением права занимать некоторые должности.

Также в САП напоминают, что сейчас в Высшем антикорсуде слушается еще два дела против Труханова: одна по недостоверному декларированию (за 2015-2016 годы), а вторая - за присвоение бюджетных 92 млн грн по схеме "Краяна". Второе дело находится на стадии рассмотрения апелляции.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с Геннадием Трухановым на Банковой проблемы Одессы, в том числе и вопросы коррупции и криминалитета.