Нового министра энергетики назначат в четверг, – Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в четверг Верховная Рада планирует назначить нового министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Укринформ.

"Он будет в четверг. Новый министр", – сказал Арахамия на вопрос, когда будет назначен министр.

При этом Арахамия не назвал фамилию кандидата.

"Действительно, в энергетике сумасшедший кризис, очень не хватает лица, принимающего решения. Поэтому мы обязательно его получим уже с программой и расчетами. То, что нет министра, не означает, что не ведется работа по подготовке антикризисного плана работы Министерства энергетики", – сказал он.

Он также объяснил, почему на прошлых заседениях по просьбе президента Украины Владимира Зеленского сняли вопрос о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среды.

"Все происходит в срочном, турборежиме… И мы не успели познакомить кандидата с фракцией… В начале депутаты были новые, они не понимали своей роли нанимателя и увольнителя. Сейчас они к этому относятся очень серьезно, ответственно и поэтому нужно проводить необходимые консультации перед тем, как выносить это в зал", – сказал Арахамия.

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