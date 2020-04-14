Зеленский сменил своего представителя в Кабмине

Президент уволил Перевезенцева с должности постпреда президента в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Перевезенцева с должности представителя президента в Кабинете министров.

Об этом говорится в указе президента №139/2020, опубликованном 14 апреля на сайте Офиса президента Украины.

"Уволить Алексея Перевезенцева от выполнения обязанностей представителя президента Украины в Кабинете министров", – говорится в документе.

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Следующим указом №140/2020 Зеленский назначил на должность своего представителя в Кабмине (вне штата) руководителя координационного центра обеспечения взаимодействия с Кабинетом министров Владимира Кладиева.

Напомним, Перевезенцев представлял президента в Кабмине с ноября 2019 года. До этого он длительное время работал в Министерстве экономического развития и торговли. Сначала директором юридического департамента, а потом государственным секретарем.

Владимир Кладиев с 1999 года работал в Министерстве иностранных дел. С 2002 по 2009 год он был главным консультантом управления по работе с представительствами Украины и международной информации.

Как ранее сообщал Фокус:

7 апреля президент Украины Владимир Зеленский утвердил в составе Совета национальной безопасности и обороны страны главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и ввел в его состав министра финансов Сергея Марченко.

24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил генерального прокурора Ирину Венедиктову в составе Совета национальной безопасности и обороны.