Зеленский провел перестановки в СНБО

Президент также ввел в состав Совета безопасности и обороны министра финансов Сергея Марченко

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в составе Совета национальной безопасности и обороны страны главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака и ввел в его состав министра финансов Сергея Марченко.

Соответствующий указ №133/2020 от 7 апреля опубликован на сайте президента.

Этим же указом Зеленский вывел из состава СНБО экс-министра финансов Игоря Уманского.

27 марта Руслан Хомчак был назначен на должность Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Это произошло после разделения ранее единой должности – Главнокомандующего-начальника Генштаба, в соответствии с требованиями закона о национальной безопасности.

Игорь Уманский был уволен с должности министра финансов на внеочередном заседании Верховной Рады 30 марта. В тот же день министром финансов был назначен Сергей Марченко.

Как ранее сообщал Фокус:

24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил генерального прокурора Ирину Венедиктову в составе Совета национальной безопасности и обороны.

В этот же день с должности советника секретаря СНБО был уволен Сергей Сивохо.