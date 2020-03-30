Сивохо уволили с должности советника секретаря СНБО
2020-03-30 13:38:00
Уволен также из СНБО и "кварталовец" Максим Ткаченко
С должности советника секретаря СНБО уволен Сергей Сивохо. Об этом в аппарате Совета нацбезопасности и обороны сообщили изданию "Детектор медиа".
"По состоянию на 24 марта Сергей Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Максим Ткаченко по состоянию на 25 марта также не занимает должность советника секретаря СНБР на общественных началах", – говорится в сообщении.
Кстати, еще 16 марта 19 депутатов из "Слуги народа" просили секретаря СНБО Алексея Данилова уволить его советника Сергея Сивохо
Шоумен и КВН-щик Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО в октябре 2019. Он планировал заниматься вопросами реинтеграции Донбасса, а также налаживать диалог с жителями оккупированного Донбасса.
Экс-продюсер и генеральный директор "Квартал-концерта" Максим Ткаченко был назначен на должность советника секретаря СНБО также в октябре 2019.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 октября 2019 года Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
- Сергей Сивохо заявил, что на занимаемой должности будет в основном заниматься гуманитарной политикой и работой с людьми.
- 12 марта Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая была по замыслу направлена на реинтеграцию Донбасса.
- На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения. В результате полиция Киева задержала 15 "активных участников инцидента" и открыла уголовное дело.
- Позже Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца до 10 мая Сергея Тамарина за драку на презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.
- Сам Сивохо после всего произошедшего заявил, что "некоторым мир не нужен, потому что война – это бизнес и большие деньги".