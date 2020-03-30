Рада назначила министров финансов и здравоохранения

"Слуга народа" дала 212 и 196 голосов соответственно

Верховная Рада назначила министром финансов Сергея Марченко.

"За" проголосовали 256 народных депутатов. При этом "Слуга народа" дала только 212 голосов.

Сергей Марченко закончил Академию Государственной Налоговой Службы Украины по специальности "управление государственными финансами". Имеет степень кандидата экономических наук.

На госслужбе находится с 2002 года. За это время работал на различных должностях в Министерстве финансов Украины, Государственной фискальной службе, Комитете по вопросам финансов и банковской деятельности и Секретариате Кабмина. В 2018-2019 годах работал на должности заместителя главы Администрации президента Украины. А с 2016 по 2018 год был заместителем министра финансов.

За назначением Максима Степанова министром здравоохранения проголосовали 246 депутатов. В этот раз "Слуга народа" дала 196 голосов. При этом за его назначение 21 голос дала ОПЗЖ.

Родился в семье медиков. Сам – хирург по первому образованию, жена – нефролог высшей категории.

В 2011-2016 годах – директор полиграфкомбината "Украина", которая одной из первых начала печатать в стране ID-карты.

С января 2017 по апрель 2019 года Степанов был главой Одесской областной госадминистрации.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании уволила министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца, но не смогла назначить новых.

Как ранее сообщал Фокус:

Илья Емец поддерживает введение чрезвычайного положения в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение.