В украинских СИЗО появятся платные камеры с повышенным комфортом, – Минюст

В украинских следственных изоляторах появятся платные камеры повышенной комфортности. Такими планами в Facebook поделился министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его мнению, тюремная реформа необходима, потому что с инфраструктурой СИЗО в Украине "все очень плохо – плохие камеры, ужасные здания". Он также заявил, что на решение этой проблемы нужны деньги, а в бюджете их нет.

"Мы будем привлекать средства из альтернативных источников. Первым таким источником станет то, что мы сделаем платные камеры повышенного комфорта в следственных изоляторах", – сказал он.

Он добавил, что сейчас камеры очень отличаются по уровню комфорта, поэтому "ходят упорные слухи", что лучшие камеры выкупаются за взятки.

"Мы сделаем так, чтобы эти средства официально направлялись в специальный фонд, за счет которого мы сможем делать ремонт и улучшать качество и условия бесплатных камер", – заявил глава ведомства.

Также Минюст хочет обменивать старые здания изоляторов, расположенные в центрах города, на новые здания на окраинах. Первым таким случаем может стать обмен здания СИЗО и еще нескольких учреждений во Львове.

Он выразил надежду, что соответствующее постановление Кабинет Министров примет уже 22 апреля.

Как ранее сообщал Фокус: