В "Слуге народа" назвали возможных кандидатов на замену Ермаку во главе ОП, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность замены Андрея Ермака на должности главы Офиса президента. Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на нескольких депутатов "Слуги народа" на условиях анонимности. В тоже время другие источники издания, в часности из ОПУ, эту информацию не подтвердили.

По словам источников издания, на должность нового главы ОПУ рассматривают трех кандидатов: председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Юрия Аристова, замглавы Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Николая Тищенко и первого заместителя руководителя Офиса президента Сергея Трофимова.

Юрий Аристов - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Родился 1 июля 1975 года. Закончил Военный институт телекоммуникаций и информатизации по специальности "Радиосвязь". 1997-1999 - Генеральный Штаб ВСУ, центр АСУ, инженер отдела систем передачи данных; 2000-2001 - Банк "Украина", департамент автоматизированных систем и управления, инженер; 2001-2002 - ООО "СОФТТРОНИК", веб-дизайнер; 2002-2003 - ООО "Старая Крепость" (дистрибуция бакалейной группы товаров), директор по импорту товаров; 2003-2005 - Старовищанский молокозавод, генеральный директор; 2006-2014 - сеть магазинов декора "Te Amo", основатель; 2006-2014 - ООО "Айдиес Факторе" (организация импорта, в 2014), основатель; 2014-2019 - ООО "Рыболов" (ресторан РибаLOVE), соучредитель; 2016-2019 - ООО "АБ Ритейл" сеть кафе-баров OYSTERS CAVA BAR, соучредитель; 2014-2019 - ООО "Голден Фиш" и ООО "Блэк Шримп" - ресторан FISH HOUSE и рыбные бары Fish House Bar, основатель; 2015-2019 - ООО "Атлантик-ЮММА" (импортер рыбы), основатель.

29 августа 2019 избран народным депутатом на выборах от партии "Слуга народа", № 42 в списке. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета

Николай Тищенко - заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры. Родился 17 мая 1972 года, закончил Киевский инженерно-строительный институт, инженер-механик. Участвовал в телепроектах: "Игры патриотов"; "Форт Бойяр"; "Властелин горы"; "Битва украинских городов", возглавил команду города Киева; "МастерШеф", входит в состав жюри; Танцы со звездами, 2018.

Избран в народные депутаты от партии "Слуга народа" на выборах 2019 года (округ № 219). Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Сергей Трофимов - первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины. Родился в 1983 году. Закончил Запорожский строительный техникум, бизнес-школу "Международный институт менеджмента". В 2005 году начал трудовую деятельность в ООО "Студия Квартал 95". С 2007 года работал исполнительным продюсером ООО "Студия Квартал 95".

Указом Президента Украины 21 мая 2019 года назначен Первым заместителем Главы Администрации Президента Украины. Указом Президента Украины 25 июня 2019 года назначен Первым заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

11 февраля президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака.