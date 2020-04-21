Зеленский планирует кадровые рокировки в Офисе президента, – СМИ

Президент Владимир Зеленский планирует несколько увольнений в Офисе президента. Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на свои источники.

Так, под увольнение может попасть замглавы ОП Анна Коваленко – по ней якобы "вопрос уже решен". После увольнения из ОП Коваленко могут трудоустроить заместителем министра развития общин и территорий.

Сама же замглавы Офиса президента отказалась комментировать информацию о ее возможном уходе с Банковой. На ее место, по данным издания, могут назначить ветерана военной разведки Романа Машовца.

Также под увольнение может попасть и помощник главы ОП по вопросам нацбезопасности Иван Апаршин.

В пресс-службе Офиса президента подтверждают, что департамент нацбезопасности проходит "стадию реорганизации", соответственно скоро будут "приняты кадровые решения".

Ранее СМИ писали, что президент Зеленский якобы рассматривает возможность замены Андрея Ермака на должности главы ОП.

Среди возможных кандидатов на его замену – глава комитета Рады по вопросам бюджета Юрий Аристов, замглавы комитета Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко и первый замглавы ОП Сергей Трофимов.

Как ранее сообщал Фокус:

10 апреля СМИ сообщили, что глава ОП Андрей Ермак взял себе антикризисного консультанта – политтехнолога Михаила Подоляка.