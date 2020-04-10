Помогать Ермаку выйти из кризиса будет бывший консультант соратника Януковича, – СМИ

Политтехнолог Подоляк говорит, что будет работать с кризисными ситуациями, в т.ч. в информационной политике. На высокие должности в ОП он якобы не претендует

Глава ОП Андрей Ермак взял себе антикризисного консультанта – политтехнолога Михаила Подоляка. Об этом пишет НВ.

Вчера у Подоляка якобы даже появился свой кабинет в Офисе президента. В разговоре с журналистами он описывает себя как советника Ермака.

"Я всего лишь советник главы ОП... Изучаю кризисы, которые есть, и как из них выходить", – сказал Подоляк.

Также политтехнолог отметил, что не претендует на высокие должности в ОП. Какие полномочия предоставили Подоляку – пока неизвестно.

Новый советник Ермака только говорит, что будет работать с кризисными ситуациями, в т.ч. в информационной политике.

"Я считаю, что нужно более доверительно разговаривать с журналистской средой", – добавил он.

Также НВ пишет, что сегодня утром Подоляк встретился с коммуникационщиками из Офиса президента. Сейчас за коммуникации в ОП отвечает заместитель Ермака Кирилл Тимошенко.

В прошлом Подоляк был главредом "Обозревателя". По данным издания, защищал репутацию Юрия Иванющенко – соратника Януковича, которого объявляли в розыск.

Также консультировал кандидата в мэры Киева Сергея Думчева и его партию "Рух за реформы". Несмотря на дорогой пиар, Думчев с треском провалился на местных выборах, набрав лишь 3,92% голосов.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос у себя в Facebook опубликовал видеозаписи, на которых мужчина, похожий на брата главы ОП Андрея Ермака, – Денис Ермак – якобы "торгует госдолжностями".

Денис Ермак признал, что на видеозаписях, которые опубликовал нардеп Гео Лерос, действительно он. "Я – свободный гражданин, имею право встречаться с кем-угодно. Тот факт, что мой брат работает в Офисе президента, не должен ограничивать мои законные права на трудовую деятельность".

Часть депутатов от "Слуги народа" публично выступила в поддержку своего коллеги Гео Лероса и призвала правоохранительные органы проверить опубликованную им информацию о возможной торговле госдолжностями Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента.

В Офисе президента Украины заявили, что "разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались".