Офис президента и "Слуга народа" прокомментировали скандал с "пленками Ермака"

Авторы заявлений надеются на объективное расследование и на наказание всех виновных "независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти"

На четвертый день после того, как были обнародованы так называемые "пленки Ермака", и разгорелся связанный с ними скандал, с заявлениями выступили Офис президента Украины (ОПУ) и фракция партии "Слуга народа" в парламенте.

В заявлении ОПУ отмечается, что "разговоры на обнародованных пленках не имеют отношения к реальной жизни, никто из названных людей не был назначен на должности, которые обсуждались".

Однако все изложенные факты должны быть тщательно проверены, "так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежку". СБУ проводит допросы обеих сторон. НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР – по заявлению руководителя ОПУ.

В ОПУ заверяют, что "никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо до официальных результатов расследования было бы опрометчиво. Все мы понимаем, что подобные скандалы имеют конечного бенефициара. Найти правду и установить справедливость – главное".

"Слуги народа" напоминают: "Наша политическая сила шла на парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский, – побороть коррупцию и ложь чиновников. Путь к этому – нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из которых бы кабинетов она не выходила".

Депутаты призывают провести "тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи, и какие мотивы были у этих людей".

Говорится также о недопустимости любого давления во время следствия на участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти.

"В случае установления факта коррупционных деяний или других преступлений все виновные должны быть наказаны в соответствии с законом, независимо от званий, должностей, родственных связей и близости к власти", – считают депутаты.

Напомним, в середине января в СМИ появилась запись закрытой встречи тогдашнего главы правительства Алексея Гончарука с министрами финансов и экономики, а также замглавы НБУ. Уже на следующий день после публикации глава Кабмина заявил о возможной отставке, а президент созвал чрезвычайное совещание, на котором поручил правоохранителям в течение двух недель выяснить, кто записывает первых лиц страны.

В начале февраля СБУ провела обыски в помещениях телеканала "1+1" и в домах некоторых сотрудников, так как было выяснено, что обнародованные файлы монтировались на компьютере одного из журналистов телеканала.

После этого сообщений о ходе расследования этого дела и выполнения поручения Зеленского не было.

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