В квартирах журналистов "1+1" проводили обыски по делу прослушки Гончарука

Правоохранители пришли к Евгению Куксину, редактору Денису Данько и бывшему сотруднику Александру Низовцеву

Служба безопасности Украины в рамках расследования прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, провела обыски в домах трех сотрудников телеканала "1+1".

Об этом сообщает ТСН.

Правоохранители пришли к Евгению Куксину, редактору Денису Данько и бывшему сотруднику Александру Низовцеву.

На рабочих местах журналистов в редакции программы пытались найти спецсредства прослушивания, с помощью которых якобы прослушивали премьер-министра Алексея Гончарука. Работники СБУ изъяли два компьютера – Данька и Куксина. "Также пытались изъять монтажные комплексы, но решение (суда, – ред) этого не предусматривает", – говорит Максим Шеленко, руководитель департамента журналистских проектов Максим Шиленко.

Напомним, сегодня в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве сотрудники СБУ проводят обыск.

В руководстве телеканала "1+1" считают, что обыск в одном из его офисов связан обличительной деятельностью программы "Гроші".

В СБУ утверждают, что обыски не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.