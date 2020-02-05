В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали"

В здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко, передает УНИАН.

В офисе, где проходит обыск, работают журналисты проектов "Гроші" и "Секретні матеріали".

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший журналист телеканала, подтвердил информацию о обысках. Сейчас он находится на месте.

По словам Дубинского, обыски проводятся по делу о прослушке совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. СБУ пытаются найти техническое средство, с помощью которого велась запись, а также файлы и записи, которые могут свидетельствовать о причастности к прослушке. Согласно предоставленным сотрудниками СБУ документам, правоохранители пришли к журналисту Евгению Куксину.

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В офис телеканала также прибыл "слуга народа" Александр Куницкий и депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Следователи СБУ сейчас проводят обыск.

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В СБУ утверждают, что обыски в офисе "1+1" по адресу улица Куреневская, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом", – говорится в сообщении.

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1+1 подтвердил обыски в помещении редакции программы "Гроші" и заявил о давлении на свободу слова.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.