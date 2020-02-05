В СБУ прокомментировали обыски в офисе "1+1"

В спецслужбе говорят, что в работу телеканала не вмешиваются

В СБУ утверждают, что обыски в офисе "1+1" по адресу улица Куреневская, 18 в Киеве не связаны с деятельностью телеканала. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следственные действия также проводятся и в других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

"Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1+1 не производится", – говорится в сообщении.

Детали в СБУ пообещали сообщить позже.

Напомним, на месте обыска сейчас находятся "слуги народа" Александр Дубинский и Александр Куницкий, а также депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич. Обыски проводятся по делу о просшулке совещания у премьера Алексея Гончарука. Согласно предоставленным сотрудниками СБУ документам, правоохранители пришли к журналисту Евгению Куксину. Всего следственные действия проводятся в отношении трех человек.

Как ранее сообщал Фокус:

15 января в сети опубликовали записи прослушки совещания у премьера по поводу курса гривны. На первой части аудио Гончарук рассказывает, что не знает как объяснить Зеленскому причины укрепления гривны.