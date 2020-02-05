"Давление на свободу слова". 1+1 подтвердил обыски СБУ

1+1 обратился к журналистскому сообщиству с просьбой не оставить обыски без внимания и назвал инцидент давлением на свободу слова

В 1+1 подтверждают, что правоохранители СБУ проводят обыски в помещении редакции программы "Гроші".

Об этом сообщает ТСН.

"Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в "1+1 медиа". Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы. Обычно программа "Гроші" является источником важной информации. Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, зато журналисты сами стали заложниками своей разоблачительной деятельности", – заявили в телеканале.

1+1 обратился к журналистскому сообщиству с просьбой не оставить обыски без внимания и назвал инцидент давлением на свободу слова.

"Такие "визиты" в редакцию программы "Гроші" является полным нарушением журналистской неприкосновенности и давлением на независимые СМИ", – говорится в заявлении.

Напомним, в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве проводят обыск сотрудники СБУ. Об этом сообщил руководитель департамента журналистских расследований "1+1 медиа" Максим Шиленко

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