Александр Дубинский: Министр инфраструктуры Криклий возродил в порту "Южный" тендерные схемы

Народный депутат Александр Дубинский сообщил на своем сайте, что в начале ноября 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий уволил действующего директора порта "Южный" Анатолия Яблуновского и назначил на его место директора Мариупольского порта Александра Олейника - ставленника Александра Смирнова (директор ООО "Портинвест"), который является смотрящим от Рината Ахметова за портовой отраслью.

"За короткое время, Олейник организовал работу "Южного" максимально выгодно для "Метинвеста" Ахметова. Если при предыдущем руководстве старались соблюдать хоть какой-то баланс между несколькими грузовладельцами "Метинвест", Ferrexpo и более мелкими компаниями. То Олейник первым делом закрыл доступ к причалам для Ferrexpo и снизил ставки для "Метинвеста" (это при высокой цене на руду)", - пишет депутат.

По его словам, в декабре, когда перезаключали контракты на 2020 год, Олейник отказался от практики Take-or-Pay (так выгодно для порта), и перешел к обычным контрактам с оплатой по факту, что на руку "Метинвесту" Ахметова.

"Сразу же по приходу Александр Олейник вернул в порт своего предшественника Виталия Жуковского (руководил портом с 2017 по июнь 2018 год) в качестве советника. Тут же возобновились фирменные тендерные схемы. Ранее он активно готовил порт к концессии для "Портинвеста". В 2018 году Жуковского сняли с должности по подозрению в хищениях 152 млн гривен, и дело до сих пор расследует НАБУ. Зачем именно Олейнику Жуковский — пока непонятно: продолжать подготовку к концессии или организовать воровские схемы", - заявил Дубинский.

Он считает, что "из всей этой истории можно сделать вывод, что Криклий уже сегодня разместил своих людей во все инфраструктурные отрасли, людей, которые имеют за спиной целый коррупционный список дел. А значит налаживает схемы дальнейшего хищения бюджетных денег".

Как ранее сообщал Фокус:

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