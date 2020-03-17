"Укравтодор" не планирует из-за коронавируса изменять планы строительства дорог
2020-03-17 12:30:00
В конце февраля в 17 областях Украины начались ремонтные работы на 68 дорожных объектах
Государственное агентство автомобильных дорог Украины не планирует останавливать строительство дорог. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", – говорится в сообщении.
При этом "Укравтодор" настаивает, чтобы подрядчики предприняли необходимые меры для безопасности работы сотрудников.
В этом году "Укравтодор" объявил о досрочном начале дорожных работ – 26 февраля в 17 областях Украины начались ремонтные работы на 68 объектах.
В Дорожном фонде на 2020 год заложено около 30 млрд грн на дороги общегосударственного значения. Считается, что на эти деньги будет построено и отремонтировано 4000 км дорог. Обещано, что технический надзор за строительством и ремонтом приоритетных дорог будут осуществлять зарубежные компании.
В начале марта Кабмин разрешил "Укравтодору" взять кредиты на 19,3 млрд грн под госгарантии.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Укравтодор" планирует отказаться от практики "ямочного" ремонта дорог, на котором легче "резать" ресурсы.
- В планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.