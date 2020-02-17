"Укравтодор" – убитая в хлам машина. Без капремонта ее только ликвидировать, – советник Гончарука

При том, на 6500 км дорог 113 млрд грн. "113 млрд, против 25 млрд в прошлом году. Разница колоссальная", – заявил Голик

"Укравтодор" нуждается в "капитальном ремонте", иначе – компанию нужно просто ликвидировать.

Об этом в интервью Liga.net рассказал советник премьер-министра Юрий Голик.

Так, на просьбу журналиста охарактеризовать тремя словами "Укравтодор", Голик ответил следующим образом: "Убитая в хлам машина, которая едет через раз. Если кардинально ее не отремонтировать, то нужно просто ликвидировать".

Также Голик отметил, что децентрализация сыграла с компанией злую шутку, ведь масса групп влияния получили в свои руки должности глав служб автомобильных дорог в областях.

"И через них эти группы диктовали условия всему рынку. Это означает, что техзадание на ремонт дороги одной категории "Н" в разных местах окажется разным", – объясняет он.

Советник премьера привел в пример участок дороги протяженностью 200 км, который нарезали на кусочки по 7 км.

"И для каждого кусочка – разное тендерное задание. Это значит, что каждый из них выписывали под кого-то. Весь "Укравтодор" до прихода Кубракова – это история распила дорог на кусочки и местных князьков", – добавил Голик.

Что касается ремонта дорог, то у Гончарука говорят, что выделили 113 млрд грн на 6500 км дорог. "113 млрд грн, против 25 млрд грн в прошлом году. Разница колоссальная", – заявил он.

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