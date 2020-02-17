"Укравтодор" – убитая в хлам машина. Без капремонта ее только ликвидировать, – советник Гончарука
2020-02-17 17:18:40
При том, на 6500 км дорог 113 млрд грн. "113 млрд, против 25 млрд в прошлом году. Разница колоссальная", – заявил Голик
"Укравтодор" нуждается в "капитальном ремонте", иначе – компанию нужно просто ликвидировать.
Об этом в интервью Liga.net рассказал советник премьер-министра Юрий Голик.
Так, на просьбу журналиста охарактеризовать тремя словами "Укравтодор", Голик ответил следующим образом: "Убитая в хлам машина, которая едет через раз. Если кардинально ее не отремонтировать, то нужно просто ликвидировать".
Также Голик отметил, что децентрализация сыграла с компанией злую шутку, ведь масса групп влияния получили в свои руки должности глав служб автомобильных дорог в областях.
"И через них эти группы диктовали условия всему рынку. Это означает, что техзадание на ремонт дороги одной категории "Н" в разных местах окажется разным", – объясняет он.
Советник премьера привел в пример участок дороги протяженностью 200 км, который нарезали на кусочки по 7 км.
"И для каждого кусочка – разное тендерное задание. Это значит, что каждый из них выписывали под кого-то. Весь "Укравтодор" до прихода Кубракова – это история распила дорог на кусочки и местных князьков", – добавил Голик.
Что касается ремонта дорог, то у Гончарука говорят, что выделили 113 млрд грн на 6500 км дорог. "113 млрд грн, против 25 млрд грн в прошлом году. Разница колоссальная", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций за несколько дней подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы "Большое строительство".
- По словам премьера Алексея Гончарука, в 2020 году в Украине планируют построить рекордное количество дорог – минимум 4 000 километров.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.
- Криклий также рассказал, что в Украине появятся три платные дороги. Также он поведал о разработке проектов концессионных дорог.