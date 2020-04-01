Кабмин хочет привлечь к ремонту дорог потерявших работу во время карантина

Президент в свою очередь призвал составить списки малообеспеченных категорий граждан, которым необходима финансовая помощь на время карантина.

Кабинет министров планирует создать запустить программу по трудоустройству украинцев, которые потеряли работу из-за карантина. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Владимиром Зеленский, передает пресс-служба ОП.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

Также Зеленский призвал составить списки малообеспеченных категорий граждан, которым необходима финансовая помощь на время карантина.

"Правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинском. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - заявил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля Кабмин поддержал дополнительные выплаты пенсионерам в апреле и индексацию пенсий в мае.