Саакашвили поблагодарил Зеленского за предложение стать вице-премьером

Политика
Бывший президент Грузии и экс-главе Одесской ОГА заявил, что с большой ответственностью подходит к предложению главы государства

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Об этом сам Саакашвили написал в Facebook.

 "Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ",  – написал Саакашвили.

Он отметил, что с большой ответственностью подходит к предложению главы государства.

"Я подхожу к этому предложению и своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах",  – добавил Саакашвили.

Он подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми патриотическими силами страны, а также с другими политическими силами в украинском обществе.

"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами",  – отметил Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.

Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.

В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.

Сегодня в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером. 

Как ранее сообщал Фокус: