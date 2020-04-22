Саакашвили поблагодарил Зеленского за предложение стать вице-премьером
Президент Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Об этом сам Саакашвили написал в Facebook.
"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ", – написал Саакашвили.
Он отметил, что с большой ответственностью подходит к предложению главы государства.
"Я подхожу к этому предложению и своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах", – добавил Саакашвили.
Он подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми патриотическими силами страны, а также с другими политическими силами в украинском обществе.
"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами", – отметил Саакашвили.
Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.
Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.
В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.
Сегодня в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 мая 2019 года Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет всячески помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на парламентские выборы.
- 13 июня Саакашвили возглавил список партии "Рух новых сил" на парламентских выборах.
- 23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от "Руха новых сил" Михеила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.
- Михеил Саакашвили обвинил пятого президента Петра Порошенко в недопуске кандидатов от его партии на выборы в Раду.