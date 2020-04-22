Саакашвили поблагодарил Зеленского за предложение стать вице-премьером

Президент Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили стать вице-премьером по вопросам реформ. Об этом сам Саакашвили написал в Facebook.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ", – написал Саакашвили.

Он отметил, что с большой ответственностью подходит к предложению главы государства.

"Я подхожу к этому предложению и своему решению с очень большой ответственностью, так как это очень непростое для страны время. Впереди у нас очень сложный период и в экономике, и в целом по жизни в стране. Нам сейчас как никогда нужно быть смелыми в своих решениях и реформах", – добавил Саакашвили.

Он подчеркнул, что готов сотрудничать со всеми патриотическими силами страны, а также с другими политическими силами в украинском обществе.

"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами. Я надеюсь быть надежным членом команды и пригодиться народу Украины, сделав что-то полезное для людей, усилить престиж Украины и ее интеграцию с международными сообществами", – отметил Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля 2018 года спецподразделением Госпогранслужбы и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному миграционной службой Украины.

Саакашвили был лишен украинского гражданства летом 2017 года. Он попросил убежища в Украине, но получил отказ.

В мае 2019 года президент Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили.

Сегодня в СМИ появилось информация, что во фракции "Слуги народа" обсуждается возможность назначения Саакашвили вице-премьером.

Как ранее сообщал Фокус:

29 мая 2019 года Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет всячески помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на парламентские выборы.

13 июня Саакашвили возглавил список партии "Рух новых сил" на парламентских выборах.

23 июня ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от "Руха новых сил" Михеила Саакашвили как по списку, так и в одномандатных избирательных округах.