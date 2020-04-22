Куда руки дошли. 12 апрельских тезисов Зеленского из фильма о годе президентства

О планах на будущее

"Я думаю, что я буду одним из, или может единственным человеком, который является президентом страны и готов говорить откровенно. Вот у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали. Можно проанализировать, хочешь давай с тобой поговорим, что не сделано и почему. Много чего не сделали, много чего до чего даже руки не дошли, но дойдут".

Монобольшинство помогло в Раде

"Начал с себя, так и есть. Справедливость – второй пункт моей программы, и 30 лет никто не хотел принимать закон про импичмент, но я начал с себя. Мы внесли этот законопроект от президента Украины в Верховную Раду и проголосовали. Далее был закон, согласно нашей программы, мы снимем депутатскую неприкосновенность, так же было большое возмущение, даже в новой Верховной Раде. Но слава богу, у нас есть монобольшинство, и слава богу, нам удалось. Мы сняли депутатскую неприкосновенность. Я очень рад, что эти пункты программы были выполнены".

180 законов за 8 месяцев

"Не было еще в Украине такой Верховной Рады. Она по возрасту младше какого-либо созыва Верховной Рады. Ментально она другая, особенно партия "Слуга народа". Они разные, их много, но при этом результат, есть результат. 180 законов за 8 месяцев, 180 законов было принято в Верховной Раде Украины, где есть такая статистика?".

"Менять министров будем до того, пока не получим идеальное правительство"

"У нас нет неприкосновенных, и это касается и правительства, и после этих слов снова кто-то из украинцев скажет: правительство – это правительство, у нас правительством командует премьер-министр. Но я уверен в том, что президент должен за этим следить, если какой-то министр завалил работу, не может исполнять свои обязанности, я как президент буду влиять и делать все, чтобы того или иного министра мы меняли на другого. И мы это будем делать до того момента, пока мы не сделаем идеальное правительство. Когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте".

Большая перезагрузка

"Сейчас у нас в стране чиновник зарабатывает максимум 47 тыс. гривен, а были миллионы. Это мы изменили, это так же было сложно, так как все изменения в стране, почти все, у нас делаются через закон. А в Верховной Раде, когда закон предлагает "Слуга народа" или президент, или правительство, появляются тысячи правок, чтобы просто затормозить процесс. Ты не можешь просто сменить руководителя государственного предприятия, потому что есть наблюдательный совет, который избирается... То есть в стране власть перезагружать мы только начали. С самого верха – президент, правительство, Рада. Все госпредприятия, все наблюдательные советы необходимо перезагрузить. И только тогда, страна может иметь шанс вылезти из этой пропасти".

"Больше месяца не было выходных"

"Больше месяца не было выходных. Но значит, что ты кому-то нужен, значит, что твоя работа нужна для всех людей... Есть некоторый дискомфорт научиться жить, когда рядом всегда находится охрана, да, ты не можешь провести некоторое время в одиночестве. И это я говорю, в первую очередь о своих детях, моя дочь – она в том возрасте, когда уже достаточно взрослая, но для меня ребенок. Для нее очень важно сейчас, чтобы она могла иногда, оставаться наедине со своими мыслями, своими однокашниками. И это – проблема, дискомфорт".

Украину знает каждый американец

"С НАТО отношения есть, с ЕС – есть, прекрасные отношения с МВФ, и если наша Рада даст эту возможность, мы подпишем меморандум и Украина получит 8 млрд от МВФ, как минимум. И еще пару миллиардов от других европейских финансовых институтов, Всемирный банк, ЕБРР и так далее. С Америкой у на сейчас, мне кажется, мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам, это не важно. У нас с Америкой сейчас крепкие отношения".

Штамп коррупционной страны

"К Украине было плохое отношения из-за коррупционных схем в высшем руководстве страны. Украину любят, украинский народ – любят, и именно из-за лица власти к Украине был приклеен штамп коррупционной страны".

Судебную реформу подготовили

"Я уверен в том, что много судей нормальных и честных действительно профессиональных. Но за все эти годы выстроена такая судебная система, она не работает справедливо. Она может и работает профессионально, но в другую сторону. Поэтому мы ее хотели перезагрузить. Судебную реформу подготовили. Сложно. Мы это сделаем".

"За мою каденцию – закончим войну"

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично. Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, то мы будем менять тактику. Мы к этому готовы - год еще не прошел".

О государственной авиакомпании

"Не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АНы? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу... Мы должны сделать современную государственную авиакомпанию. На уровне Turkish Airlines, сингапурских авиалиний. Государство готово выделить на это деньги. Именно для того, чтобы мы построили национального государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест".

О медреформе и коронавирусе

"Когда большими буквами пишем на каждом плакате: вот она - вторая очередь медреформы. Мы видим сейчас, что после коронавируса нужно полностью изменить подход. Мы только сейчас понимаем, что мы увидели, что у нас есть. Я вам честно говорю, что кроме медиков лучших в мире у нас ничего нет. Вот и вся медицинская реформа. Сейчас все происходит в ручном режиме... Нет, есть некоторые вещи, грузы со средствами лечения... Все это сейчас автоматически выполняется... Мы действительно сейчас запускаем отечественного производителя ИВЛ... Ничего не было".