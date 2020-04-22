Главы МИД "нормандской четверки" проведут онлайн-переговоры 30 апреля, – СМИ

Видеоконференция с участием министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России состоится 30 апреля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники.

"Видеоконференция четырех глав МИД стран "нормандской четверки" подтверждена на 30 апреля", – сказал собеседник.

По данным СМИ, последним министром, давшим согласие на переговоры, стал глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом предыдущие сообщения российского министерства указывают на то, что договоренность была достигнута при участии немецкой стороны.

"Министры договорились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", – говорилось в сообщение 16 апреля после телефонного разговора Лаврова с немецким министром Хайко Маасом.

После этого было окончательно согласовано проведение переговоров в формате видеоконференции.

Как пишет ТАСС, недавно Хайко Маас провел переговоры с французским, российским и украинским коллегами.

"Мы констатировали, никто не оспаривал, что большая часть решений парижского саммита пока еще не реализованы, – отметил Маас.

При этом Маас поприветствовал недавний обмен пленными.

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