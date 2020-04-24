Партнеры на раз. Какую цену заплатит "Слуга народа" за новую коалицию

Несколько последних голосований в парламенте свидетельствуют: все труднее собрать коалиционные голоса: из 248 депутатов монобольшинства голосуют чуть более двухсот. Поэтому «Слуге народа» и самому президенту Владимиру Зеленскому для реализации планов и данных народу обещаний приходится искать ситуативных партнеров – договариваться с оппонентами. Если стабильного объединения не будет и в дальнейшем, – в Украине вновь возможны досрочные парламентские выборы.

«В марте-апреле монобольшинство провалило голосование за назначение министра экономики, увольнение руководителя Минздрава и главного финансиста страны, выражение недоверия генеральному прокурору, принятие так называемого «антиколомойского закона», – констатирует глава Комитета избирателей Алексей Кошель. – Собственных голосов «Слугам народа» не хватило даже для принятия ряда важных законопроектов, направленных на борьбу с коронавирусом. Однако в этом случае «за» голосовали почти все фракции Рады, поэтому решения были приняты».

Эксперт отмечает: достаточно четко проявляется союз «Слуги народа» с группой «Доверие» и внефракционными депутатами, а для решения большинства политических вопросов, в частности, о рынке земли и изменений в регламент ВР, необходимы еще и голоса «Европейской солидарности» («ЕС»), «Голоса» и «Оппозиционной платформой – За жизнь» («ОПЗЖ»).

Дефицит голосов закрыли "Голос" и "Европейская солидарность"

Днем распада монобольшинства эксперты называют 30 марта 2020 года. Тогда Верховная Рада собралась на внеочередное заседание. На повестке дня было два важных законопроекта – оба были необходимы для продолжения сотрудничества с МВФ. Первый – о невозможности возврата прежнем владельцам национализированных банков, второй – об открытии рынка земли. А еще правительственные кадровые назначения.

В результате для решения всех трех вопросов голосов парламентского большинства оказалось недостаточно – «Слуге народа» пришлось искать поддержку у оппонентов.

Так, за банковский законопроект в первом чтении проголосовали 267 народных депутатов, и только 198 дали «слуг». Остальные – внефракционные, парламентарии группы «Доверие». Но главное, что голосами помогла оппозиция: фракции «Европейская солидарность» и «Голос». Приблизительно таким же составом они поддержали документ о рынке земли.

На первый взгляд такое ситуативное объединение – вполне логичное. В предвыборных обещаниях партий Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Святослава Вакарчука был земельный вопрос. Проевропейскими стремлениями и желанием продолжать сотрудничество с МВФ можно объяснить голосование за так называемый «антиколомойский документ».

Некоторые эксперты даже заговорили о возможном переформатировании коалиции в будущем: создание новой на базе трех фракций – «Слуга народа», «ЕС», «Голос».

Но, очевидно, пока такие выводы – не более чем предположении. Ряд других голосований показали, что это было всего лишь временный союз, а не поиск надежных и постоянных партнеров по коалиции.

В тот же день депутаты «Слуги народа» пошли на объединение с другой политической силой – «ОПЗЖ». В частности, во время голосования за назначение министра здравоохранения Максима Степанова. А уже 16 апреля депутаты из бывшего «бело-голубого лагеря» (правда, только парламентарии, ассоциируемые с Сергеем Левочкиным) помогли внести изменения в регламент, позволяющие оперативно рассмотреть поправки в «антиколомойский» законопроект.

К слову, после голосования изменений в регламент во фракции ОПЗЖ заявили, что их голосование с провластным большинством – шанс спасти страну.

«Думаю, и представители «ЕС», и «ОПЗЖ» решили присоединиться к ряду голосований, потому что пытаются свести политические и экономические счеты с Коломойским. В дальнейшем каждому из них необходимы будут четкие договоренности и лоббирование их интересов», – предполагает политический эксперт Руслан Бортник.

Фракции внутри фракции "Слуги народа"

«Владимир Зеленский может попрощаться с монобольшинством, созданным для воплощения его предвыборных обещаний – его уже не существует, произошла сегментация коалиции», – говорит Фокусу политолог Виталий Кулик. И в первую очередь, потому что ряды «Слуги народа» покидают, хотя пока и неформально, депутаты, ориентированные на бизнесмена Игоря Коломойского.

Кулик обращает внимание на заявление Офиса президента Андрея Ермака, мол, «отделилась группа интересов», которая не поддерживает президента. Кроме того, недавно из СМИ стало известно об исключении из партийного чата ряда депутатов, которые не поддерживают общие решения (в частности, Александра Дубинского, Максима Бужанского, Александра Куницкого, Ольги Василевской-Смаглюк).

«Пока рано говорить о распаде фракции, но подобные знаки свидетельствуют о том, что она уже не единый организм, а действует в интересах разных групп, которые получают выгоду от своих депутатов», – полагает Кулик.

Его коллега политолог Виктор Таран уверен: проблема монолитности монобольшинства состоит в особенностях формирования избирательного списка и выдвижения кандидатов на мажоритарных округах.

«На время предвыборной кампании у всех «слуг» была общая цель – приход во власть. И это их объединило. Но в составе были представители разных групп: из близкого окружения Зеленского, Коломойского, гражданские активисты, случайные люди. Всего от пяти до семи центров формирования списков. И с самого начала с большинством из них приходилось отдельно договариваться. И теперь эти группы между собой поссорились. Причина – влияние на Зеленского, экономику, финансовые потоки, кадровые назначения. И если говорить о варианте повторного объединения, то для него должна появиться новая большая общая цель. А это вряд ли. Даже вопрос экономического кризиса и спасение страны от дефолта – не подходит», – размышляет Таран.

Поэтому единственный выход – расширять коалицию.

Ситуативные решения

Для расширения коалиции есть два варианта: де-факто или де-юре.

Де-факто – это договариваться под ситуативные голосования. Как, в принципе, уже и происходит.

«Сформировалась такая коалиционная модель в парламенте, при которой вопросы внешней политики, гуманитарного блока решаются с «ЕС» и «Голосом», а вопросы управления, в частности, кадровые назначения, с «ОПЗЖ». То есть ныне существует такая двухканальная коалиция, – говорит Фокусу политолог Руслан Бортник. – При этом номинально правительство остается за «Слугой народа», хотя реально многие места в регионах партии приходится делить с участниками этой неформальной коалиции. То есть уменьшение власти президента и монобольшинства – это цена, которую «слуги» вынуждены будут платить участникам коалиции»

Вариант ситуативного объединения интересен «Слуге народа» тем, что он не несет серьезных политических рисков для Зеленского. Президент не обязан отдавать должности участникам такой коалиции. Но проблема в том, что под каждое голосование нужно искать голоса и давать новые обещания. Поэтому каждый раз Банковая должна оценивать – может ли она заплатить ту или иную цену за решение той или иной ситуации в ВР.

Де-юре – на бумаге расширять коалицию за счет других политических сил.

«Министр Олег Немчина на днях оговорился, мол, новая программа правительства должна быть как коалиционное соглашение», – замечает Таран.

Будет ли программа правительства – программой «слуг» или же Офис Зеленского ведет переговоры с другими политическими игроками, чтобы расширить коалицию, укрепив свои позиции в парламенте и переложив часть политической ответственности на партнеров, можно только предполагать. Но в случае переформатирования парламентского большинства придется отдавать кадровые места, в частности в правительстве.

Цена соглашения: увидим в бюджете

«Какая бы не была цена – мы ее увидим в бюджете, – уверен Виктор Таран. – В последнем варианте все дотации на производство атомной энергетики были отменены, в тоже время их получили угольные предприятия. Но если бы развивали свою атомку, мы бы уменьшили цену электроэнергии. В обмен Зеленский получает прайм-тайм эфира в пятницу на канале Рината Ахметова. Также по другим статьям бюджета видно: кому предоставляются преференции».

Виталий Кулик очерчивает круг интересов «ЕС». Кроме прекращения уголовных производств в отношении ее лидера Петра Порошенко, а также его соратников Олега Гладковского, Игоря Кононенко, их интересует лоббистские инициативы, направленные на поддержку машиностроения. А еще речь может идти о внешнеполитических обязательствах, которые давал Порошенко и вынужден продолжать Зеленский.

У «ОПЗЖ», по мнению эксперта, другие интересы: рынок сжиженного газа, нефтедобычи, газодобычи, рынка химической и металлургической промышленности.

«Но в этих отраслях у власти претензий нет, – констатирует Кулик. – Антимонопольный комитет не расследует факты злоупотреблений, а правительство продолжает одобрять лоббистские постановления в интересах этих корпораций. Кроме того, стратегической целью Бойко и Медведчука является отмена закона о люстрации, который бы открывал прямой путь для участия представителей политсилы в будущем коалиционном правительстве, если они захотят разделить власть».

Кроме того, бывшим «регионалам» важно вести политический диалог, потому что опыт прошлого созыва парламента, когда «Оппозиционный блок» был в глухой, абсолютно изолируемой, ни на что не влияющей оппозиции, «ОПЗЖ» не хочет повторить. Поэтому политсила не только давит, но и пытается договариваться.

Шансы на длительный союз

Эксперты говорят, что варианты объединения зависят от того, какой геополитический курс выберет Зеленский.

Если на сближение с РФ: мир любой ценой, легализация ОРДЛО, то тогда выбор падет на «ОПЗЖ». Этот вариант интересен поддержкой более сорока депутатов. Но он может привести к внутреннему расколу в «слугах».

Теоретически к расколу может привести и объединение с «ЕС», потому что «зеленые» шли в Раду, чтобы исправлять ошибки своих предшественников.

«Формирование коалиции с «ЕС» или «ОПЗЖ» возможно, но только в условиях абсолютно кризисного сценария – в условиях масштабного политического, экономического кризиса и угрозы досрочных парламентских выборов», – утверждает Бортник.

Еще сложнее сейчас представить союз с «Батькивщиной». Во-первых, Зеленский с самого начала побаивался ее лидера Юлии Тимошенко как сильного игрока. Во-вторых, Тимошенко не скрывает, что подыгрывает бизнесмену Игорю Коломойскому. Например, в вопросе банковского закона она с депутатами его группы выступили единым фронтом. Юлия Тимошенко, выступая в Раде, назвала закон о банках проявлением «банановой республики». 16 апреля Тимошенко пыталась сорвать голосование за поправки в регламент. А депутат Иван Крулько сказал: «Батькивщина» не голосует за изменения в регламент в том виде, в котором они сейчас есть. Это связано с тем, что фактически у нас уничтожается парламентаризм».

«Тимошенко мечется между олигархами в поисках денег и поддержки, и давно растеряла остатки достоинства. С Коломойским ее связывают старые партнерские отношения, которые не уничтожило даже то, что олигарх обнулил ее шанс на выход во второй тур», – говорит политолог Тарас Черновол.

Остается «Голос». Но, объединившись в политсилой Вакарчука, «Слуга Народа» получит только двадцать «штыков», а этого мало. И надо ли это «Голосу» объединение со «слугами». На фоне падения рейтинга партии Святослава Вакарчука зачем ей объединятся с теми, от кого слышна пророссийская риторика. Ради такого союза двум фракциям придется чертить четкие красные линии.

«У «Голоса» много амбиций, но мало амуниции», – говорит Таран.

«Знаю, что часть коалиции, как и сам президент, не против коалиции с «Голосом». Но пока эту коалицию не удается реализовать в силу того, что обещания Зеленского и «Слуг» противоречат обещаниям партии Вакарчука, – говорит Бортник. – Кроме того, «Голос» находится под серьезным влиянием внешних сил. Но я не исключаю даже на протяжении этого года формальной коалиции с «Голосом» и группой «Доверие», и выделение им каких-то квот в правительстве».

Угроза новых выборов в Верховную Раду

В ближайшем будущем депутатам предстоит рассмотреть ряд важных и противоречивых вопросов, для решения которых придется искать голоса. От закручивания гаек – ограничения свободы в условиях пандемии до затягивания экономических ремней – урезание социальных расходов. А еще донбасский кейс, возможные изменения в Конституцию в части децентрализации.

«Если эти и другие вопросы решать оперативно не удастся, то страну ждут досрочные парламентские выборы», – уверен Виталий Кулик.

Но досрочные парламентские выборы невозможны ранее, чем через год после начала работы Рады этого созыва. Но их можно провести, например, вместе с местными.

Другое дело, какие результаты сможет получить партия «Слуга народа», а значит и поддержку президент Владимир Зеленский в парламенте.

«Все соцопросы показывает, что есть инерция доверия к Зеленскому лично. Если он сможет убедить избирателя, что он другой, все понял, исправит все кадровые ошибки, тогда «Слуга народа» получит 35-40% голосов избирателей. И это будет большинство в Раде, хотя не такое как сейчас – придется объединяться с другими», – моделирует ситуацию Кулик.

Но этот эксперт, как и другие, сегодня уверен: Зеленский старается избежать досрочных выборов, поэтому ищет себе серьезных и надежных союзников, и результаты таких поисков мы видим в парламенте.